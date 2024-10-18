Лорен и Хрущев: выставка о звездах эпохи оттепели открылась в Музее Москвы

Какие личности могли попасть в объектив простого советского фотографа, с середины 50-х начавшего работать в крупнейших столичных газетах? Это звезды мировой величины, партийные деятели и знаменитые художники, снятые в свободный и полный надежды исторический период. Выставка "Игорь Кошельков. Звезды оттепели" расскажет об этом времени через снимки незаслуженно забытого и талантливого фоторепортера.

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За почти 40 лет профессиональной деятельности Игорь Кошельков успел побывать на ключевых культурных и политических событиях своего времени. В прошлом году семья передала Музею Москвы его личный архив, где сохранились настоящие сокровища, на которых запечатлены моменты московских кинофестивалей, партийных съездов, а также портреты актеров, режиссеров и писателей первой величины.

"Дело в том, что Игорь Кошельков - абсолютно типичный представитель этой уникальной эпохи. Когда искусство обратилось к человеку, когда возникли звезды во всех областях культуры, и фотография стала развиваться очень бурными темпами, словно стараясь успеть запечатлеть все это буйство талантов. Игорь Кошельков стал одним из тех, кто качественно и грамотно снимал в жанре репортажа и фотоочерка. И если еще десять лет назад снимки были жестко регламентированы и больше похожи на агитационные плакаты, теперь они стали изображать не великих недосягаемых актрис или суровых вождей, а живых людей. И в этом заключается их главная ценность", - уверена куратор выставки Ольга Бдзан.

Работа в крупнейших советских изданиях "Правда", ТАСС и "Вечерняя Москва" позволяла фотографу бывать на событиях мирового масштаба. Отдельный раздел выставки посвящен Московскому международному кинофестивалю, когда по улицам столицы прогуливались Софи Лорен, Федерико Феллини, Марина Влади и Джина Лоллобриджида.

Интересно, что звезды показаны в непринужденной обстановке, на их лицах играют абсолютно человеческие, живые эмоции. Влюбленные глаза великих режиссеров, кокетство знаменитых актрис и удивленные лица прохожих стали достоянием истории благодаря этим кадрам.

Свобода творческого проявления коснулась и политической фотографии, ведь больше не было необходимости создавать культ вождя. Поэтому в представленных работах можно, например, разглядеть Хрущева во время жарких споров за трибуной с совсем не постановочным выражением лица.

До 2 февраля можно зайти в Музей Москвы, чтобы с помощью 180 исключительных фотографий познакомиться с эпохой надежд и свобод. И удивиться легкости и непосредственности, с которой вставали в кадр знаменитости XX века.