«Аэрофлот» увеличит количество рейсов между Москвой и Казанью

«Аэрофлот» расширил полетную программу в рамках 16-го саммита БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«С 17 по 26 октября авиакомпания увеличила провозные емкости между Москвой и Казанью. Это позволит удовлетворить повышенный спрос и обеспечить комфортную перевозку участников и гостей международной конференции», — говорится в сообщении.

На время саммита вводятся шесть дополнительных рейсов, а также «Аэрофлот» будет выполнять от шести до девяти ежедневных перелетов из Москвы в столицу Татарстана и в обратном направлении, рассказали в пресс-службе.

На 52 запланированных рейсах будут задействованы воздушные суда повышенной емкости: авиакомпания увеличила кресельное предложение на 23%, выставив дополнительно почти 2 тысячи кресел. При этом кресельное предложение в классе бизнес увеличилось более чем в два раза, уточнили в компании.