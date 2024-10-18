С начала года в Москве завершилось строительство 158 нежилых объектов

158 нежилых объектов — почти три миллиона квадратных метров — построили в Москве с начала года. Это социальная, коммерческая и административно-деловая инфраструктура, которая создает рабочие места и комфортную жилую среду, сообщил Сергей Собянин.

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Это позволило организовать более 38,5 тысячи рабочих мест, способствуя росту экономической активности и повышению уровня жизни горожан.

В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвестор построил детский сад и две школы на 750 и 1200 мест в районе Щербинка. Занятия в них проводятся с 2 сентября. Благодаря вводу объектов создано 160 рабочих мест.

«С начала года возвели 15 школ, где могут трудиться свыше 1300 человек. Почти 17 тысяч рабочих мест создано благодаря 20 построенным административно-деловым объектам. Часть новых инфраструктурных объектов появляется в городе благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда», — подчеркнул Мэр Москвы.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется в Москве с 2020 года. По ней застройщики одновременно с жилыми домами возводят деловые центры, промышленные комплексы, детские сады, школы и другие социально значимые объекты, а город предоставляет им льготы. В результате в районах создается комплексная инфраструктура, а у жителей появляется возможность найти работу рядом с домом.

С начала 2024 года по этой программе ввели в эксплуатацию свыше 360 тысяч квадратных метров недвижимости. В обмен на льготу от города девелоперы создали в семи административных округах три технологических промышленных парка, деловой и торговый центры, музей, три детских сада и три школы. На новых объектах появилось около семи тысяч рабочих мест.

В результате реализации программы, которая охватила большую часть Москвы, районы сбалансированно и комплексно застраивают, снижая дефицит рабочих мест и сокращая маятниковую миграцию.