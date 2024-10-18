Москвичи могут посетить в кинопарке «Москино» площадки разных эпох

Открывшийся в столице кинопарк «Москино» предлагает москвичам посетить площадки, которые воссоздают атмосферу различных эпох. Об этом сообщается на сайте департамента культуры Москвы.

«Кинопарк «Москино» объединяет в себе почти два десятка уникальных площадок. С их помощью посетители могут совершить путешествие во времени и в течение одного дня оказаться в разных исторических периодах. Самую раннюю эпоху представляет площадка «Древнерусский город». Масштабные декорации с бревенчатыми домами и землянками – классический образец русского градостроения и зодчества IX–XII веков. На площадке со скрупулезной исторической точностью воссоздан Киев – столица Древней Руси, Искоростень – столица восточнославянского племени древлян, а также хутор Ольги, где она, будучи совсем юной девушкой, встретила князя Игоря. Декорации были построены для сериала «Княгиня Ольга», – говорится в сообщении.

Кроме того, в кинопарке открыта площадка «Ковбойский городок» с салуном, офисом шерифа, банком и отелем.

«На площадке «Соборная площадь» посетители могут оказаться сразу в XIV, XV и XVI веках, так как планировка самой древней площади Московского Кремля сложилась именно в это время. Реконструкторы воссоздали Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, колокольню Ивана Великого, Теремной дворец, Грановитую палату и Кремлевскую стену с Тайницкой башней», – добавили в департаменте.

Также здесь открыты для посещения площадки «Глухая деревня», «Городской дворик», «Центр Москвы» и другие.