В жилых домах Москвы заменили 225 тысяч электросчётчиков с января

Более 225 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала этого года. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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— Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах. За январь — сентябрь заменили уже свыше 225 тысяч приборов, запланирована установка еще почти 85 тысяч новых электросчетчиков, — рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что с 1 июля 2020 года счетчики электроэнергии в квартирах переданы компании «Мосэнергосбыт», поэтому работа бесплатная.

— Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода, работы по замене приборов проводятся в соответствии с утвержденным графиком. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет, — отметил заместитель мэра.

Жителям Москвы напомнили о сервисе «Поверка счетчиков воды», доступном на портале mos.ru. С момента запуска сервиса в октябре 2023 года им воспользовались более 55 тысяч раз, оформив заявки на поверку счетчиков холодной и горячей воды.

Жителям столицы следует остерегаться мошенников, которые могут действовать в праздники под видом коммунальщиков.