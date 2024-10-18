Электробусы начали обслуживать еще четыре маршрута в Москве

Электробусы начали курсировать еще на четырех маршрутах столичного транспорта. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

"Инновационная техника вышла еще на четыре маршрута, которые охватывают 19 районов столицы. Всего в городе работает уже больше 2 тысяч электробусов", – сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Так, по будням 24 электробуса обслуживают маршруты № 21, 304, 645 и 804.

Ранее 13 новых электробусов вышли на два городских маршрута. Речь идет о ночном маршруте н8, который ходит от метро "Китай-город" до Остафьевской улицы, а также о маршруте 293 в Южном Бутове.

С начала года автобусы были полностью заменены на электробусы уже на 45 маршрутах Москвы, рассказывал ранее Ликсутов. Такого не удавалось достичь еще ни разу с 2018 года, когда электробусы впервые вышли на улицы столицы. На новых электробусных маршрутах совершается свыше 200 тысяч поездок в будние дни.