Ефимов: все больше инвесторов интересуются реорганизацией участков в Москве

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что за девять месяцев 2024 года на аукционах были определены инвесторы десяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) из Краснодара, Чечни, а также Москвы. По его словам, инвестиции превысят 551 млрд рублей.

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Реорганизация пройдёт на общей площади 114 га, планируется строительство свыше 2,7 млн кв. м недвижимости.

Ефимов подчеркнул, что число проведённых с начала года аукционов на право КРТ в 1,3 раза превысило показатели за аналогичный период прошлого года.

«Всё больше инвесторов проявляют интерес к участию в торгах на право реорганизации участков в столице. Если в 2022—2023 годах в аукционах принимали участие в среднем две компании, то в январе — сентябре этого года на одну процедуру торгов приходилось пять юридических лиц», — отметил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Компании займутся реорганизацией площадок в шести округах столицы и возведут 1,1 млн кв. м жилья и 1,6 млн кв. м общественно-деловых и производственных объектов.

Ранее сообщалось о предстоящей реорганизации двух нежилых участков в районе Щукино.