Собянин: в Москве планируют строительство 7,3 млн кв. м жилья

В ближайшие три года в столице планируется строительство 7,3 млн кв. м жилья, большая часть будет построена по программе реновации. Параллельно будут проводить благоустройство и создавать социальную инфраструктуру. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В 2025-2027 годах планируем завершить порядка 300 объектов, в том числе за счет инвесторов: 200 зданий школ и детских садов, 31 объект здравоохранения, 5 объектов социальной поддержки населения, 31 объект культуры, 36 объектов спорта", - отметил Собянин.

Как сообщается, строительство жилья и соцобъектов остается приоритетом адресной инвестиционной программы Москвы.