На Мосфильмовской улице построят многофункциональный медкомплекс

Москва предоставила инвестору земельный участок на Мосфильмовской улице для строительства частного медицинского центра в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

"В районе Раменки на западе столицы начинается реализация масштабного инвестиционного проекта - строительство многофункционального медицинского комплекса. Он станет центром оказания стационарной и амбулаторной помощи взрослым и детям. Площадь объекта составит 75 тыс. кв. м. Для его возведения город предоставил компании 2,8 га земли без проведения торгов", - сказал Гаман, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что земельный участок находится по адресу: Мосфильмовская улица, владение 51А/1. Рядом находится крупный жилой микрорайон с объектами городской инфраструктуры.

"Медицинский комплекс включит диагностический центр, стационар с операционным блоком и реанимацией, дневной стационар и возможность получения помощи на дому. Строительство этого центра позволит улучшить качество медицинского обслуживания жителей Москвы и других регионов", - заявили в пресс-службе.

Масштабные инвестиционные проекты - это особый статус, который Москва предоставляет для строительства производственных комплексов, инновационных центров, объектов здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, спорта. Договоры аренды участков заключают с инвесторами на пять лет. Реализация подобных проектов позволяет создавать в Москве современную инфраструктуру и новые рабочие места.