В Москву пришли заморозки

Ночью на пятницу, 18 октября, температура практически на всей территории столицы и области опустилась ниже нулевой отметки. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Без заморозков обошлось в центре города, а также в западной части Подмосковья, где наблюдалась облачность. По данным базовой метеостанции ВДНХ, минимальная температура воздуха в Москве составила минус два градуса. Ночь таким образом стала самой холодной с начала осени. В Московской области разброс температур составил от минус 4,6 градуса в Мелихово на юге области до плюс 4,5 градуса в Шаховской на северо-западе.

Из-за заморозков в отельных районах образовался туман. По словам синоптика, в ближайшее время он рассеется.

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Ранее самой холодной за месяц оказалась ночь на четверг, 17 октября. На базовой столичной метеостанции ВДНХ минувшей температура воздуха опускалась до минимального значения плюс 0,3 градуса.