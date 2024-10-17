Собянин: число выданных МСП Москвы кредитов увеличилось вдвое за полугодие

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в первой половине текущего года столичным субъектам малого и среднего предпринимательства выдали кредиты на сумму 2,5 трлн рублей, это на 54% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Об этом сообщает НСН.

Москва остаётся лидером среди регионов по объёму выданных кредитных средств малому и среднему бизнесу, отметил мэр. По его словам, на столицу приходится 28% от числа таких кредитов по стране.

Такая динамика связана с государственной поддержкой, подчеркнул Собянин.

«Наряду с федеральными в столице действуют городские программы льготного кредитования. Поручительством Московского гарантийного фонда пользуется каждый 20-й кредитующийся», — уточнил глава города.

Ранее сообщалось, что более 6 тыс. жителей Волгоградской области получили поддержку центра «Мой бизнес». В их числе субъекты МСП, физические лица и самозанятые.