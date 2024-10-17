Интервалы движения по часовой стрелке БКЛ были увеличены

На Большой кольцевой линии были увеличены интервалы движения по часовой стрелке для проверки состава, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

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По данным ведомства, в настоящее время движение вводится в график.

Между тем с 18 октября изменится график движения пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД. Подобные изменения также запланированы в период с 21 по 25 октября. Они связаны с ремонтными работами и модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги.

Также отмены последуют для части электропоездов на участке от Москвы до Твери и обратно, от Твери до Лихославля и обратно. Часть составов при этом проследует с отменой некоторых остановок.