Как добраться, где купить билет и что взять с собой: инструкция для гостей кинопарка «Москино»

Уникальный кинопарк «Москино» позволяет приобщиться к волшебному миру кинематографа и ощутить особую атмосферу различных эпох, которые воссозданы на 18 натурных площадках и в четырех павильонах. Как добраться до кинопарка и какие правила необходимо соблюдать на его территории, рассказала мэрия Москвы.

Кинопарк «Москино» находится в 27 километрах от Московской кольцевой автодороги. Добраться до площадки можно на собственном или общественном транспорте, одном из четырех экспресс-маршрутов Е142, Е143, Е144 и Е148 от станций метро «Теплый Стан» и «Ольховая». Время в пути — около 35 минут. На территории есть парковка.

Гостям «Москино» необходимо соблюдать несколько несложных правил. В частности, сюда пускают с собаками не выше 35 сантиметров, по территории нельзя передвигаться на автомобиле, велосипеде, самокате или роликовых коньках. Также в парке действует запрет на курение и распитие спиртных напитков, нельзя использовать огнеопасные предметы и наносить ущерб инфраструктуре.

Жителям и гостям столицы доступен ряд экскурсий. Интересно провести время смогут как взрослые, так и дети. Для детей от 10 лет проводится экскурсия-квест «Стоп! Снято!» — детективная игра длительностью 2,5 часа, участники которой должны вычислить и найти преступника, узнав, как перемещаться по разным мирам с помощью хромакея. Также школьники смогут подробнее познакомиться с профессиями режиссера, оператора-постановщика, продюсера, скрипт-супервайзера и бутафора на экскурсии «Камера! Мотор!».

Совершеннолетние же посетители парка в рамках экскурсии «Мир кино» узнают о главных инструментах на съемочной площадке. Есть и универсальная экскурсия «Киноэкспедиция», которая подходит как для взрослых, так и для детей от 10 лет. Зрители попадут на натурные площадки и увидят настоящий самолет Ту-154, улицы Берлина, Москву 1940-х и многое другое. Прогулка длится 1,5 часа.

В выходной день приобрести билеты на экскурсию можно на территории кинопарка. Оплата производится по QR-коду, оплата наличными не предусмотрена. В будни записаться на экскурсии можно с помощью киноплатформы «Москино» или сервиса Russpass.

В мэрии посоветовали посетителям выбрать для поездки в кинопарк удобную одежду и обувь, а также подготовиться к капризам погоды, взяв с собой зонт. В парке можно фотографироваться. Фотоаппарат особенно будет актуален во время экскурсий, где зрителям предложат сделать снимки с хлопушкой или в режиссерском кресле, либо на фоне необычных декораций, переносящих в другую эпоху. Кроме того, слева от входа в кинопарк есть небольшая роща, где расположено три живописные беседки.

«Участники экскурсий «Камера! Мотор!» и «Киноэкспедиция» посещают центр реквизита и костюма «Жар-птица», где хранятся съемочные костюмы и реквизит — от советских телефонов до хрустальных сервизов. Многие из этих экспонатов можно потрогать, но не рекомендуется заходить в помещения с рюкзаками и другими громоздкими предметами», - предупредили в мэрии.

В кинопарк можно поехать на целый день. Здесь есть ресторан, где можно пообедать и отдохнуть, а также фуд-корт, работает современный кинотеатр сети «Москино» и периодически организуют фестивали, исторические реконструкции и квесты.

Так, на День города здесь состоялось масштабное открытие с шоу, кастингами, иммерсивными развлечениями. В дальнейшем кинопарк будет принимать участие в городских событиях еще более активно.

Кинопарк торжественно открыли 7 сентября. На площадках кинопарка снято 55 проектов, в том числе такие фильмы как «ГДР», «Постучись в мою дверь в Москве», «Враг у ворот», «Письмо Деду Морозу». А 28 и 29 сентября гости «Москино» могли принять участие в мастер-классах. Здесь также были показаны фильмов и проведена встреча со съемочной группой картины «Особенностей национальной больницы».