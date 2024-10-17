Отцы и дети получат скидки на посещение пространств ВДНХ в День отца

В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. Как сообщает мэрия Москвы на официальном сайте, в честь праздника на ВДНХ подготовили специальную акцию, в рамках которой в воскресенье, 20 октября, отцы с детьми смогут получить скидку в 30% при посещении ряда пространств, а гостей ждут тематические экскурсии.

© Пресс-служба ВДНХ

Скидка предусмотрена при посещении двух объектов парка развлечений «Орион»: канатной дороги «Воздушный трамвай» и аттракциона «Дом страхов». Также по сниженной цене можно посетить «Городскую ферму», Музей гаража особого назначения ФСО России, выставки «В далекой-далекой Галактике», «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» и «Найти Бэнкси», веревочный парк SkyTows, «Робостанцию» и центр «Кулибин Про».

Также в мэрии отметили, что в День отца желающие смогут посетить тематические экскурсии по территории выставки «Мужские образы ВДНХ», в центре «Космонавтика и авиация», в павильоне «Рабочий и колхозница», а также в музее славянской письменности «Слово». «Робостанция» 20 октября будет учить детей основам робототехники и пайки, а отцы в это время смогут посетить мастер-класс «Конструктор из детства», на котором им предложат ностальгический опыт сборки советского металлического конструктора. В «Кулибин Про» также подготовили праздничную программу: сперва там устроят мастер-класс по конструированию, а позже проведут лекцию «Призвание — изобретатель».

«Городская ферма» тоже подготовила праздничную программу — 19 и 20 октября гостей ждут мастер-классы, фермерские игры, прогулки с животными, спортивная эстафета и викторина. «Дом российской кухни» в воскресенье покажет бесплатные мастер-классы отцов-поваров.