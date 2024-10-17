В Музее Победы открылась выставка «Северная крепость»

В Музее Победы 17 октября открылась выставка «Северная крепость». Новая экспозиция приурочена к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

В создании масштабного выставочного проекта приняли участие 10 музеев — Музей Победы, Российский государственный музей Арктики и Антарктики г. Санкт-Петербурга, Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи ЗАТО Александровск, Мурманский областной краеведческий музей и другие музеи Мурманской области.

— Это сражение стало одним из важнейших этапов противостояния с нацистской Германией. Сражаясь в условиях тяжелого арктического климата, проявляя невероятную стойкость и мужество, советские солдаты смогли прорвать оборону противника и разгромить группировку врага, — отметил на церемонии открытия генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Участниками торжественной церемонии стали губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представитель Мурманской областной думы в Совете Федерации Елена Дягилева, министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, ветераны Военно-морского флота и ученики московских школ. Гости увидели театральную постановку «На Севере Победа», которую подготовили коллективы Мурманского областного драматического театра и ансамбля эстрадной песни «Тоника», а также смогли присоединиться к круглому столу, посвященному битве за советский Север.

Новая выставка рассказывает о ходе битвы за Заполярье — сражениях на земле и в небе, о морских операциях, а также о трудовых подвигах мирного населения. В экспозицию вошло более 130 подлинных экспонатов — это советское и немецкое вооружение и обмундирование, личные вещи, документы и фотографии героев. Реликвии, найденные в ходе раскопок на местах боев, демонстрируют значимость военных действий и беспримерное мужество солдат. В витринах представлены подлинные мемориальные доски с судов — участников событий, фрагменты самолетов, модели кораблей. Гости также увидят воссозданную оленью упряжку для перевозки грузов, фрагмент немецкой канатной дороги, предметы, поставлявшиеся по программе ленд-лиза. Экспозицию в Музее Победы дополняют оцифрованные копии живописных и графических работ художников Михаила Успенского и Михаила Новикова, запечатлевших Заполярье в военный период.

Выставка «Северная крепость» создана в рамках цикла «Освобождение». Генеральный информационный партнер — информационное агентство России ТАСС, информационный партнер — радиостанция «Звезда».