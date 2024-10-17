Астроном: в Москве можно будет увидеть метеорный поток Ориониды 21 октября

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин рассказал, что 21 октября жители столицы смогут увидеть пик метеорного потока Ориониды.

Как отметил эксперт в беседе с агентством городских новостей «Москва», данный поток из созвездия Орион обычно активен с 2 октября по 7 ноября.

В нынешнем году его пик ожидается 21 октября.

«То есть при нормальных условиях этот метеорный поток можно наблюдать над Москвой», — добавил астроном.

Ранее сообщалось, что коллекция метеоритов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) пополнилась экспонатами из Швеции и Китая, а также из Магадана.