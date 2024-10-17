«Расширит возможности»: эксперт оценил планы развития метро в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 17 октября, рассказал о планах и перспективах развития столичного метрополитена. Глава города отметил, что в ближайшие два года планируется ввести в эксплуатацию 28,4 километра линий, 12 станций и два депо. В частности, на схеме появятся еще четыре станции Троицкой линии и новая Рублево-Архангельская ветка, а также продолжится строительство Бирюлевской линии и станций «Гольяново» и «Достоевская». Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко оценил амбициозные транспортные проекты московского руководства.

Михайленко отметил, что развитие транспорта является основной задачей градостроительной политики города на фоне стремительно растущей численности населения. По мнению специалиста, расширение зоны покрытия метро позволит столице перераспределять транспортный спрос на личный и общественный транспорт, улучшая логистическую доступность.

— Открытие Рублево-Архангельской ветки метро обеспечит транспортную связь застраивающихся территорий в районе Новорижского и Ильинского шоссе. Троицкая линия метро позволит разгрузить Калужское шоссе и обеспечить доступ к скоростному общественному транспорту для части жителей Новой Москвы. Примечательно, что эта ветка соединится с Бирюлевской линией метро, проектирование которой сейчас ведется. И Рублево-Архангельская, и Троицкая, и Бирюлевская ветки метро будут иметь пересадки на БКЛ и МЦК, что расширит логистические возможности для жителей Москвы и Подмосковья, — заявил эксперт.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве станции «Корниловская» Троицкой линии метро.

На «Корниловской» активно проводят работы по устройству инженерных сетей. Проект включает 54 различные инженерные системы и почти 3,7 тысячи единиц основного оборудования. Тягово-понизительная подстанция станции, где приступили к пусконаладке, состоит исключительно из комплектующих отечественного производства. Строители разместили основное оборудование и выполняют его обвязку кабельно-проводниковой продукцией. Следующим этапом станут наладка и испытание высоковольтного и силового оборудования.