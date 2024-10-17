СберТройка и Space-π выпустили карты «Тройка» с детскими рисунками

В рамках первого этапа разработки совместных акций для молодежи на федеральном уровне СберТройка и проект Space-π представили уникальные транспортные карты «Тройка» с детскими рисунками. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутов.

© Вечерняя Москва

Все работы за авторством детей были отобраны в ходе конкурса Space-π «Открытый космос 4.0». Проект ярко отображает взаимодействие науки и искусства, а также обращает внимание общества на очень важную, но недооцененную проблему — засорение околоземного пространства. В природе осьминоги занимаются защитой экологии толщи океана, а также следят за чистотой его дна. По аналогии Осьминог Octo-Pax — это символ необходимости борьбы уже с космическим мусором.

— Нам важно не только внедрять удобные решения и разработки, но и вдохновлять новое поколение на большие открытия. С проектом Space-π мы повышаем интерес талантливой российской молодежи к сфере космических исследований, — отметил Ликсутов.

Генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков рассказал, что в рамках Space-π юные изобретатели по всей России имеют уникальную возможность присоединиться к полноценной разработке настоящих космических аппаратов и своими глазами увидеть запуск ракеты на орбиту.

— На сегодняшний день было запущено уже 45 спутников, в проектировании которых принимали участие ребята школьного возраста, — сообщил Поляков.

В продажу поступили тематические карты «Тройка» с символом Московского зоопарка — манулом Тимофеем.