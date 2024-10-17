В СВАО Москвы завершается строительство туннеля под путями МЦД-4

В Северо-восточном округе Москвы строят двухполосный путепровод тоннельного типа с пешеходным переходом, который пройдёт под путями МЦД-4 и свяжет улицы Двинцев и Складочную. Готовность объекта превышает 90%.

Об этом пишет сайт kp.ru.

В текущий момент подходят к финалу отделочные работы тоннельной части, рассказал руководитель столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

«Центральный участок путепровода возвели за три месяца с полной разборкой железнодорожного полотна в момент остановки движения поездов при подготовке к запуску МЦД-4», — отметил глава ведомства.

Строительство тоннеля — часть первого этапа проекта развития улично-дорожной сети от Стрелецкой улицы до Рижского направления МЖД. Вместе с тоннелем и пешеходным переходом здесь возведут и реконструируют участок дороги длиной в 3,6 км.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра столицы Сергея Собянина сообщала о завершении строительства дорожной связки между Московским скоростным диаметром (МСД) и Симферопольским шоссе.