В Москве пройдет международный литературный форум

В рамках Международной книжной ярмарки интеллектуальной литературы нон-фикшн в Москве с 5 по 8 декабря пройдет Международный литературный форум.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе форума.

"В Москве состоится Международный литературный форум. Он пройдет с 5 по 8 декабря 2024 года в Гостином дворе в рамках Международной книжной ярмарки интеллектуальной литературы нон-фикшн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в форуме примут участие 50 писателей из разных стран, в том числе из стран-участниц БРИКС. Участники обсудят вопросы положения писателей в медийно-издательской деятельности, организации литературной жизни.

Организатором форума является Ассоциация союзов писателей и издателей России.