Бурого медведя Грома в Московском зоопарке начали готовить к спячке, берлогу для него подготовят в конце ноября.

Об этом журналистам сообщила кипер Московского зоопарка Анастасия Беляева.

«Гром находится у нас на территории с конца августа этого года. Больше всего у нас на территории его впечатляет жираф, который живет в соседнем вольере. Впадет ли они в спячку зависит от разных условий, в том числе – от погодных условий. Мы уже начали проводить его подготовку к спячке. В августе и сентябре он активно набирал вес, а сейчас мы сократили ему рацион уже на треть: отказались от персиков, нектаринов и черешни, а в конце октября уйдут бахчевые. Останутся только яблоки, груши и каши», – сказала Беляева.

Она добавила, что в конце ноября для него подготовят уютную берлогу с подстилкой из древесной шерсти.

«Тогда скорее всего он впадет в спячку в декабре. И будет спать до марта. А температура в помещении будет снижена до минимальных плюсовых значений», – пояснила Беляева.

Специалист отметила, что бурый медведь не сосет лапу во время спячки вопреки распространенному заблуждению.