Собянин: Рост выдачи кредитов МСП связан с работой программ господдержки

Москва занимает лидирующую позицию по выдаче кредитов малому и среднему предпринимательству, что во многом обусловлено эффективной работой программ государственной поддержки.

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Об этом в четверг, 17 октября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

— За I полугодие 2024-го столичные предприниматели получили в банках 2,5 триллиона рублей. Рост — 54 процента к аналогичному периоду прошлого года, — заявил глава города.

Таким образом на Москву приходится 28 процентов от общего числа кредитов, выданных малому и среднему бизнесу (МСП) по всей стране. По состоянию на 1 июля текущего года кредитный портфель МСП в столице составил 4,2 триллиона рублей, что на 18 процентов превышает уровень начала 2024 года.

— Такая динамика связана с государственной поддержкой. Наряду с федеральными в столице действуют городские программы льготного кредитования. Поручительством Московского гарантийного фонда пользуется каждый 20-й кредитующийся, — добавил Собянин.

По словам мэра, на 1 июля 2024 года объем действующих поручительств фонда составил 51 миллиард рублей, что позволяет обеспечить финансирование малого и среднего бизнеса на сумму более 110 миллиардов рублей.

— Кроме того, в июле запущена новая программа для предпринимателей, осуществляющих экспортную деятельность. Она позволяет получить кредит на сумму до 100 миллионов рублей по ставке 11,5 процента годовых, — подчеркнул мэр Москвы. Полученные средства могут быть направлены на пополнение оборотных средств, связанных с производством и поставкой продукции по контрактам. Льготная процентная ставка будет действовать в течение двух лет, говорится в материале на официальном сайте мэра Москвы.

С 2025 по 2027 год доход столичного бюджета запланирован с учетом прироста прибыли на шесть процентов. Соответствующий закон «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» был одобрен правительством Москвы. В течение трех лет городские власти планируют увеличить бюджет по всем основным источникам. Большой акцент при этом будет делаться на работу малого и среднего бизнеса.