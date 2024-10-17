В Москве объявлен «желтый» уровень опасности

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности в ночь на 18 октября, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России. В столичном регионе с 00:00 до 09:00 ожидается тумана.

Туман — период предупреждения с 00:00 до 9:00 18 октября, — сообщили в Гидрометцентре.

Предупреждение будет действовать и в Московской области.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на Москву опустился «радиационный» туман. Синоптик уточнил, что это произошло из-за охлаждения воздуха у поверхности планеты в условиях ясного неба. Из-за этого явления в Шереметьево видимость ухудшалась до 500 м, во Внуково — 300 м.

До этого глава отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков также сообщал, что в течение недели жители Москвы смогут увидеть радиационный туман. По его словам, 7 октября наблюдался локальный туман, массового тумана не было.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что грядущей зимой в Москве ожидаются морозы до −25 градусов. Погода в этот сезон, по словам синоптика, будет переменчивой, с частой гололедицей.