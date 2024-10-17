В Московском зоопарке назвали самые популярные трансляции

Самыми популярными онлайн-трансляциями Московского зоопарка стали стримы с пандой Катюшей.

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Об этом в четверг, 17 октября, сообщил заместитель генерального директора учреждения по зоологической работе Алексей Суслов в рамках пресс-конференции с журналистами.

— В зоопарке запущены трансляции у многих животных. Они ведутся в часы работы зоопарка. Посетители или просто интересующиеся люди могут посмотреть за жирафом, медоедами, леопардами и другими животными. Наиболее популярна, конечно, у нас панда Катюша. Она занимает первое место, — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, Суслов заявил, что много просмотров также набирают прямые трансляции с южноамериканской фауной, например, капибарами, ламами и альпаками, а также с семьей орангутанов.

Не у всех животных в семье все гладко: недавно панда Катюша подралась со своей мамой. Видеоролик потасовки опубликовала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. Она отметила, что и мама, и дочка «всегда рады помутузить друг друга, особенно когда хорошее настроение».

Ранее генеральный директор столичного зоосада поделилась фотографиями родителей манула Тимофея — главного символа Московского зоопарка.