Основные работы по благоустройству набережных реки Яузы завершены. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Всего в порядок привели участки длинной свыше 20 километров. Глав города отметил, что Яуза является одной из важнейших водных артерий столицы, а ее длина составляет порядка 48 километров, 28 из которых протекают по территории Москвы.

— Исток находится в болотах на территории «Лосиного острова», а устье — в центре города у Большого Устьинского моста. В 30-е годы прошлого века значительная часть русла реки была оформлена гранитными набережными. Однако сооружения были лишены многих элементарных удобств для пешеходов: узкие тротуары, слабое освещение и прочее, — отметил Собянин.

Благодаря комплексному благосутройстув набережные Яузы стали полноценым украшениеа города, став гораздо комфортее как для пешехеодов, так и для автомобилситов и пассажиров общественного транспорта. Изменения схемы движения на большей части набережных похволоило сформровать полнцоенное общетсвенное пространство. Так, оказазлась заметна увелчиено пропускгая способность Подгорской и частично Устьинской набережных, где огранизоавли двустороннее движение. В перспективе вдоль реки плаинруется высадить порядка 650 деревьев, написал Собянин в своем Telegram-канале.