Эксперты рассказали, во сколько москвичам обойдется домашний борщ

Сервис доставки Купер провел исследование стоимости приготовления борща на семью в Москве. Результаты показали, что шесть порций (2 литра) домашнего борща обойдутся в среднем в 582 рубля.

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Аналитики выделили основные продукты: говядина, картофель, свекла, морковь, капуста, томатная паста, лук, чеснок, уксус, а также пампушки, сметана, черный хлеб, сало, свежие помидоры, болгарский перец, зелень, фрикадельки, красная фасоль, квашеная капуста.

— В разных регионах России есть свои особенные рецепты. Например, в кубанский борщ добавляют свежие томаты вместо пасты, болгарский перец и зелень. В этом случае шесть домашних порций обойдутся в 666 рублей. В сибирском варианте добавляются фрикадельки, красная фасоль и квашеная капуста (355 рублей), — отметили эксперты.

Исследователи выявили среднюю стоимость борща по граммовке ингредиентов. Так, например, 240 граммов говядины обойдутся в 444 рубля, 240 граммов картофеля — в 24 рубля, 180 граммов свеклы — в 36 рублей.

Также в беседе с «Вести Подмосковья» эксперты рассказали, что заказы на готовый борщ в Москве в этом году выросли в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом.

Эксперт FMGG рынка Александр Анфиногенов рассказал, какие продукты подорожают к 2025 году.