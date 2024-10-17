В магазинах Подмосковья нашли молоко от несуществующего производителя

В магазинах Подмосковья нашли молочную продукцию от несуществующего производителя, рассказали в Роспотребнадзоре по Московской области.

Уточняется, что на полках выявили продукцию (какую именно, не сообщается) от некоего ООО «Молочная производственная компания», которое зарегистрировано в селе Ям в Домодедово. Данные были указаны на этикетке и в товарно-сопроводительных документах.

Однако по указанному адресу по факту такой организации нет. Роспотребнадзор предупредил, что эта молочная продукция может быть опасной и вызвать пищевое отравление, так как производится «неустановленными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений».

Информация передали в полицию и налоговую службу.

Ранее десятки москвичей отравились в предприятии общественного питания «Шаурма» одноименной едой. Уточняется, что заведение находится на Дмитровском шоссе, 157, стр. 2. С 15 по 26 июля было зафиксировано 29 случаев отравления его продукцией.