Число сделок жилья в новостройках Москвы сократилось вполовину

Число договоров долевого участия на покупку квартир в новостройках Москвы в сентябре снизилось по сравнению с тем же месяцем 2023 года на 53,2%, но по отношению к августу 2024 года увеличилось на 27,1% - почти до 6,4 тыс. договоров.

Об этом сообщили в управлении Росреестра по Москве.

"В сегменте жилой недвижимости за месяц зарегистрировано 6 367 ДДУ, что на 27,1% выше августа текущего года (5 008 ДДУ). При этом к сентябрю 2023 года (13 590 ДДУ) зафиксировано снижение на 53,2%, а к аналогичному месяцу 2022 года (7 675 ДДУ) показатель уменьшился на 17%", - говорится в сообщении.

В сегменте нежилой недвижимости в сентябре в Москве было заключено 3,8 тыс. ДДУ, что на 3,8% выше августа и на 21% меньше сентября 2023 года. Всего по итогам сентября число долевых договоров на жилую и нежилую недвижимость увеличилось на 17,3% относительно августа и сократилось на 44,7% по сравнению с тем же месяцем 2023 года.

"Несмотря на внушительный уровень ставки кредитования и изменения банками условий ипотеки, в том числе семейной, направленные действия застройщиков по поддержанию спроса на рынке первичной недвижимости способствовали увеличению показателей зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве. Более того, этот рост соответствует аналогичной динамике августа - сентября 2021-2024 годов, когда в среднем показатели регистрации сделок с квартирами увеличивались на 28,4% за месяц, а суммарно в жилом и нежилом фонде - на 16,5%", - привели в сообщении слова руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова.

Количество ДДУ на все сегменты недвижимости в Москве в завершившемся III квартале снизилось на 21,8% по сравнению с апрелем - июнем 2024 года до 30,35 тыс.

По итогам января - сентября 2024 года число долевых договоров на жилье в столице сократилось на 19,9% до 63,7 тыс., а на нежилую недвижимость выросло на 3,3% - до 35,56 тыс. При этом суммарный итог ДДУ за девять месяцев 2024 года составил 99,25 тыс., что на 12,9% ниже, чем за аналогичный период 2023 года.