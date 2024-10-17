Завершена модернизация крупного газорегуляторного пункта на юге Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили модернизацию крупного газорегуляторного пункта «Дальний» на юге столицы, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

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— В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Провели модернизацию газорегуляторного пункта «Дальний», который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Донской и Якиманка, — рассказал он.

Заместитель мэра пояснил, что в связи с длительной работой оборудования было принято решение о его модернизации. Работы были проведены в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

— В рамках проекта устаревшие системы заменили на новое современное оборудование, изготовленное из российских составляющих на собственном производстве АО «Мосгаз». Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. В ходе работ дополнительно обновили систему подводящих газопроводов и распределительных сетей, — добавил Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.

Днем ранее Бирюков сообщил, что специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Ярославского пруда на северо-востоке столицы.