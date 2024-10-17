В Москве искусственный интеллект помог поставить свыше 17 млн диагнозов

Более 17 млн предварительных и заключительных диагнозов выставили врачи в Москве с помощью искусственного интеллекта.

Об этом журналистам сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день с помощью сервиса терапевты и врачи общей практики поставили порядка 3 миллионов заключительных диагнозов. Совместно с компанией "СбермедИИ" и лабораторией ИИ "Сбера" мы также разработали и внедрили четыре года назад еще один сервис, который помог поставить более 14,4 млн предварительных диагнозов", - рассказала Ракова.

Она отметила, что сервис для постановки заключительных диагнозов был обучен на записях 30 млн визитов пациентов за два года. Ведется постоянный мониторинг его достоверности. В настоящее время точность постановки диагноза превышает 80%, по некоторым диагнозам он достигает 90%.

"Сервис помогает на приеме устанавливать наиболее распространенные среди москвичей и значимые заболевания, чаще всего требующие диспансерного наблюдения, например, сахарный диабет, артериальная гипертония, астма, язва, ревматоидный артрит и другие", - добавила Ракова.

Заммэра уточнила, что в случае повторного похода пациента к врачу диагностический ассистент анализирует все данные из электронной медицинской карты за последние два года, включая дату приема, в том числе результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписные эпикризы, протоколы осмотров специалистов.