В Москве построят 12 новых станций метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о намеченном строительстве 28,4 километра линий метрополитена в столице в период с 2025 по 2027 год.

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По его словам, запланировано открытие 12 новых станций и двух электродепо.

«Продолжим строительство Троицкой линии – 4 станции на участке «ЗИЛ» – «Новаторская». На карте появится новая Рублево-Архангельская ветка – построим 8 станций на участке «Шелепиха» – «Ильинская», – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Сергей Собянин также добавил, что продолжится работа над Бирюлевской линией, а также станциями «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и «Достоевская» Кольцевой линии.

Напомним, что в сентябре этого года в Москве открылся первый участок Троицкой линии метро, который протянулся от «Новаторской» до «Тютчевской» и включает станции «Генерала Тюленева» и «Университет дружбы народов». Станция «Новаторская» обеспечивает пересадку на Большую кольцевую линию, что значительно расширяет возможности транспортного сообщения в столице.

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