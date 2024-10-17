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Информационный проект «Экоточки Москвы» открылся в столице

На портале mos.ru заработал новый экологический проект «Экоточки Москвы», направленный на развитие системы раздельного сбора отходов, сообщается на официальном сайте мэра.

Информационный проект «Экоточки Москвы» открылся в столице
© ТАСС

Как отмечается, сейчас на карте размещены адреса более 200 пунктов приема одежды, текстиля и аксессуаров с подробным описанием их расположения, графиком работы и другой необходимой информацией. Планируется постоянно увеличивать количество экоточек и расширять перечень собираемого вторсырья. В частности, следующими на карте появятся пункты приема автомобильных шин, а затем батареек.

«Правильная утилизация вещей, отслуживших свой срок, – важный шаг к созданию экологически чистого мегаполиса. Мы стремимся сделать эту практику доступной и понятной для всех горожан. Участвуя в проекте «Экоточки Москвы», каждый из нас получает возможность внести значимый вклад в сохранение окружающей среды. В новом проекте Правительство Москвы окажет максимальную поддержку организациям, готовым обеспечить надлежащее обращение со всеми видами вторичного сырья», – цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлию Урожаеву.

Во всех экоточках, участвующих в проекте, размещен специальный знак с QR-кодом для удобного доступа к странице, на которой представлена подробная информация о раздельном сборе и точках приема. Все собранные ненужные вещи направят на переработку, благотворительность или продажу в специализированные магазины, что будет способствовать поддержке социальных и экологических программ и поможет развитию инфраструктуры рециклинга одежды по всей России.

Присоединиться к «Экоточкам Москвы» могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие прозрачной системой сбора и переработки вторсырья.

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