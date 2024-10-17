Информационный проект «Экоточки Москвы» открылся в столице

На портале mos.ru заработал новый экологический проект «Экоточки Москвы», направленный на развитие системы раздельного сбора отходов, сообщается на официальном сайте мэра.

Как отмечается, сейчас на карте размещены адреса более 200 пунктов приема одежды, текстиля и аксессуаров с подробным описанием их расположения, графиком работы и другой необходимой информацией. Планируется постоянно увеличивать количество экоточек и расширять перечень собираемого вторсырья. В частности, следующими на карте появятся пункты приема автомобильных шин, а затем батареек.

«Правильная утилизация вещей, отслуживших свой срок, – важный шаг к созданию экологически чистого мегаполиса. Мы стремимся сделать эту практику доступной и понятной для всех горожан. Участвуя в проекте «Экоточки Москвы», каждый из нас получает возможность внести значимый вклад в сохранение окружающей среды. В новом проекте Правительство Москвы окажет максимальную поддержку организациям, готовым обеспечить надлежащее обращение со всеми видами вторичного сырья», – цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлию Урожаеву.

Во всех экоточках, участвующих в проекте, размещен специальный знак с QR-кодом для удобного доступа к странице, на которой представлена подробная информация о раздельном сборе и точках приема. Все собранные ненужные вещи направят на переработку, благотворительность или продажу в специализированные магазины, что будет способствовать поддержке социальных и экологических программ и поможет развитию инфраструктуры рециклинга одежды по всей России.

Присоединиться к «Экоточкам Москвы» могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие прозрачной системой сбора и переработки вторсырья.