Дорожек для электросамокатов в центре Москвы не будет. Столичный мэр Сергей Собянин на встрече со студентами Научно-технологического университета «Сириус» заявил, что в центре Москвы пока не планируется создавать отдельные дорожки для электросамокатов.

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Он напомнил, что центральная часть города — историческая, и это особая ценность. Перестраивать центр «под желания самокатчиков – это мало реально», — сказал Собянин.

Более того, пользователи СИМ должны быть аккуратными, соблюдать правила, не гонять по городу. Для нарушителей этих простых правил вводятся новые штрафы, а также запущена система регулирования проезда на электросамокатах.

Ранее с предложением запретить использование СИМ во время снега или дождя выступил юрист Иван Соловьев. Соответствующее обращение было направлено министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. «Осадки любой интенсивности, снег, гололед, туман являются факторами, резко осложняющими возможность использования СИМ, влияют на уровень гидроизоляции устройства, его батарейного отсека», — подчеркнул специалист.