Собянин: производительность труда в малом городе ниже, чем в Москве

Производительность труда в малом городе ниже, чем в Москве, в восемь раз, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Производительность труда в малом городе в восемь раз ниже, чем в Москве», — приводит РИА Новости его слова на пленарной сессии Московского финансового форума.

Собянин также сравнил производительность труда в России и Европе, заявив, что в последней она выше за счёт более высокой концентрации населения.

Ранее Собянин сообщил, что правительство одобрило проект городского закона «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».