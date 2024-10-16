Правительство Москвы и Банк России подписали соглашение о сотрудничестве

На Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 Правительство Москвы и Центральный банк Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве и развитии системы долгосрочных взаимовыгодных отношений по вопросам дополнительной квалификации молодых специалистов в сфере создания ИТ-проектов и управления ими.

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В подписании приняли участие заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева и первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

— Москва сегодня – один из мировых лидеров в области внедрения цифровых технологий в различные сферы жизни: от обеспечения безопасности на улицах города до высокотехнологичной медицины. Большое внимание уделяется финансовым технологиям и внедрению удобных платежных сервисов для жителей города. Такая масштабная работа требует большого числа высококвалифицированных команд, которые включают в себя выпускников экономических, финансовых и ИТ-факультетов, поэтому основным направлением сотрудничества станет реализация образовательных программ и мероприятий, направленных на подготовку кадров и реализацию молодежных проектов, в том числе в сфере финтеха, а также обмен опытом по вопросам повышения квалификации и подготовки кадров, – рассказа Мария Багреева.

Первым таким сотрудничеством станет участие Правительства Москвы в образовательной программе для молодых специалистов и студентов вузов России и других стран ЕАЭС «Финансовые технологии и сервисы платежной системы» в рамках Финтех Хаба Банка России. Участники программы получат теоретические знания о разработке архитектуры ИТ-проектов, финансовых технологиях, городской экономике и практические навыки проектирования и построения сервисов, которые пригодятся не только в платежных, но и в любых других технологических проектах.

— Совместная работа в рамках Финтех Хаба направлена на подготовку специалистов, которые подходят к решению поставленных задач с точки зрения как заказчика, то есть с пониманием особенностей работы и актуальных запросов финансового и экономического сектора, так и исполнителя – разработчика необходимых сервисов. Такие специалисты всегда будут востребованы на рынке труда, а мы будем рады видеть выпускников программы в команде Правительства Москвы, – отметила Мария Багреева. — Финтех Хаб Банка России уже четыре года внедряет разнообразные образовательные инициативы, которые направлены на работу с молодежью, подготовку кадров и реализацию прикладных проектов, позволяющих финансовой отрасли успешно развиваться и меняться. Сотрудничество с Комплексом экономической политики Москвы – это важный шаг, который позволит расширить спектр тем и проектов по улучшению городской среды в том числе за счет внедрения новых технологических и финансовых сервисов, – добавила первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Специально для этой образовательной программы эксперты Комплекса экономической политики Москвы разработали лекционный материал и практические задания для слушателей.

Первые мероприятия в рамках сотрудничества Правительства Москвы и Банка России состоялись в начале октября этого года: для участников образовательной программы «Финансовые технологии и сервисы платежной системы» Комплекс экономической политики провел серию онлайн-лекций о том, что такое экономика Москвы на практике, о роли экономистов в разработке городских ИТ-сервисов и значении цифровизации в развитии мегаполиса. Эксперты Комплекса также станут менторами участников программы, будут консультировать студентов и молодых специалистов в течение всего курса.

Финтех Хаб – это подразделение Департамента финансовых технологий Банка России, обеспечивающее организацию просветительских и образовательных программ для школьников, студентов и специалистов финансового рынка, интересующихся финтехом в формате дополнительного образования.