Собянин рассказал о проектах резидентов кластера «Ломоносов»

С 2021 года, по поручению президента России Владимира Путина, реализуется проект Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». В 2023 году был открыт кластер «Ломоносов» — новое здание МГУ. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

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Сегодня в «Ломоносове» работают лаборатории и конструкторские бюро 66 высокотехнологичных компаний, где более двух тысяч инженеров занимаются проектами в таких областях, как информационные технологии и биомедицина. С момента открытия кластера его резиденты инвестировали 2,9 миллиарда рублей в НИОКР, из которых более миллиарда — только в первые два квартала 2024 года.

Мэр также рассказал о некоторый проектах резидентов. Например, АО «Корпорация Попов Радио» разрабатывает технологии для производства кварцевых тиглей для микроэлектроники. АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии» решает вопросы информационной безопасности. В июне был запущен сервис «Мультисканер» для проверки файлов на вирусы.

Компания Bell Integrator создала инструмент для автоматического перевода программного кода Oracle в аналогичный код PostgreSQL, что поможет избежать импортной зависимости. ООО «ТПС» разрабатывает оборудование на основе суперконденсаторов и литий-ионных батарей для защиты от скачков напряжения. ООО «Т8 НТЦ» производит телекоммуникационное оборудование для оптических сетей, обеспечивая передачу терабайтов данных на большие расстояния. ООО «Салфокс» разрабатывает системы очистки воздуха для очистных сооружений, говорится в материале.

До этого Собянин рассказал, что сервис «Банк технологий» предлагает более 500 разработок для бизнеса и промышленности. Он помогает столичным предприятиям внедрять в работу передовые отечественные технологии.