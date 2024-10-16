В Москве 95% больничных закрываются с помощью телемедицины

Больничные листы в 95% случаев закрываются с помощью телемедицинских технологий в Москве.

Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова на полях Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024.

"На сегодняшний день 95% больничных в Москве закрываются с помощью телемедицинской технологии", - рассказала Ракова.

Она отметила, что это стало возможным благодаря тому, что телемедицинские технологии в столице вписаны в процесс оказания первичной помощи как обязательный этап.

"Любые инновационные проекты имеют значение только тогда, когда они вписаны в измененные бизнес-процессы", - добавила Ракова.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.