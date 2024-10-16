Царицынский рынок посетили почти 1,6 млн человек за год

С момента открытия обновленного Царицынского рынка год назад его посетили почти 1,6 млн раз. Об этом сообщает в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в Царицыно создают новую транспортную инфраструктуру и благоустраивают территорию, а поездки пассажиров становятся еще удобнее.

«Рынок, который стал частью будущего городского вокзала, полностью реконструировали и сделали максимально комфортным для посетителей и продавцов по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — добавил он.

Отмечается, что за прошедший год Царицынский рынок вошел в топ-5 рынков Москвы по посещаемости. Он расположен в шаговой доступности от станции «Царицыно» Замоскворецкой линии метро и МЦД-2.

Как уточнили в Дептрансе, во время обновления Царицынского рынка были заменены все оборудование и коммуникации, проведена перепланировка, улучшены условия для покупателей и продавцов, а также установлены лифты и организована комната матери и ребенка.

На рынке можно приобрести свежие продукты и попробовать блюда на фуд-корте. Кроме того, для маленьких посетителей есть детская зона.