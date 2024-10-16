В центре Москвы не планируют "перекраивание" дорог для электросамокатов

"Перекраивание" дорог в центре Москвы для электросамокатов является малореальным.

Таким мнением поделился мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024.

"Вот обычно тротуары Москвы <...>, даже расширяем их - тут 3-4 м", - рассказал мэр, указывая на фотографию тротуара на набережной Москвы. "Для того, чтобы дать возможность построить здесь велосипедную трассу, нужно как минимум 70 см в одну сторону, 70 в другую. То есть мы должны забрать половину дороги. Если еще потом [под] самокат отобрать, то извините, нам ходить просто негде будет. Москва, особенно центр, - это исторические улочки, исторические здания. "Перекраивать" ее под желания самокатчиков малореально", - сказал мэр.

Он отметил, что водители самокатов должны соблюдать ПДД и ездить аккуратно.

"Над этим мы работаем, вводятся новые штрафы, новая система регулирования. С сервисными предприятиями самокатчиков мы занимаемся с точки зрения контроля за тем, кто использует самокат. Как он ведет себя? С какой скоростью идет? Делаем ограничители скорости для движения внутри города", - добавил Собянин.

Транспорт в Москве

"Исторически, когда-то по улицам Москвы ходили пешеходы, иногда проезжали пролетки, телеги, в общем, как-то они все мирно уживались. Потом появились автомобили и пешеходы для автомобилей стали проблемой <...>. Потом появились велосипедисты. <...> Сейчас появились еще и самокатчики. Город - это такая среда, где должно все уживаться", - добавил Собянин.

Градоначальник отметил, что нельзя вводить лишь запретительные меры в отношении различных видов транспорта. По его мнению, самый лучший выход из сложившейся ситуации - это регулирование новых сервисов, вызовов, проблем.

"Их надо спокойно регулировать, делать так, чтобы они были максимально безопасными", - заключил мэр.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.