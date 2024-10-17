В Подмосковье мобильные комплексы медпомощи совершили свыше 5,6 тыс. выездов

Более 5,6 тыс. выездов мобильных комплексов медицинской помощи совершили бригады медспециалистов в отдаленные территории Московской области с начала года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Важно, что бы все жители могли получать качественную и доступную медицинскую помощь. Для жителей сельских территорий в регионе организованы выезды мобильных комплексов, в которых можно получить консультацию врача рядом с домом. Всего с начала года в Подмосковье мобильные комплексы совершили более 5,6 тыс. выездов в отдаленные населенные пункты, в ходе которых были осмотрены почти 170 тыс. человек", - привели в тексте слова министра здравоохранения Подмосковья Алексея Сапанюка.

В пресс-службе добавили, что выезды проводят бригады медицинских специалистов исходя из потребностей жителей отдаленных населенных пунктов. Они проводят комплекс необходимых исследований, которые могут включать в себя прохождение первого этапа диспансеризации, рентгенологических исследований, а также консультации узкопрофильных специалистов.

В пресс-службе добавили, что в этом году в ходе выездов мобильных комплексов врачи осмотрели в два раза больше пациентов, чем за аналогичный период 2023 года.