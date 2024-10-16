В Москве рассказали о поддержке производителей лекарств и медизделий

В столице реализуется более 20 мер поддержки для производителей лекарств и медицинских изделий, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Об этом сообщает 360.ru.

«За девять месяцев текущего года благодаря льготным инвестиционным кредитам от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства столичные производители лекарств и медицинских изделий смогли привлечь более 40 млрд рублей», — сказал чиновник.

Он также отметил, что предприятия направили выделенные средства на расширение производственных площадок, закупку высокотехнологичного оборудования.

Льготное инвестиционное кредитование в Москве доступно с 2022 года.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что число промышленных площадок в столице превысило 4500.