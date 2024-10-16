В Москве появятся три спортивных объекта по программе поддержки инвесторов

В Москве появятся многофункциональный спортивный комплекс, хоккейная арена и крытая спортплощадка с искусственным льдом по программе поддержки инвесторов, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Об этом сообщает 360.ru.

Средства на строительство спорткомплексов выделил Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, отметил чиновник.

«Планируется, что до 2030 года благодаря этой мере поддержки в столице появится до 300 спортивных объектов», — добавил в свою очередь глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале работы пяти столичных детских поликлиник после реконструкции.