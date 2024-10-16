Собянин рассказал, кто пишет ему посты в соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не всегда сам ведет свои соцсети, но при неординарных ситуациях в городе общается с жителями и пишет тексты.

Об этом он сказал на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024.

"Понятно, что не всегда я пишу эти тексты, потому что очень много рутинных текстов, большой объем. Но когда в городе случается что-то неординарное, я обязательно сам общаюсь с жителями, сам пишу текст, сам отвечаю на вопросы. Это очень важная часть нашей работы", - сказал Собянин.

Он добавил, что прочитать его можно в Telegram-канале, также у него есть личный блог.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.