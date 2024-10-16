Собянин: Ежегодно в Москве открываются десятки новых предприятий

Каждый год в столице открываются десятки новых высокотехнологичных предприятий.

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Об этом в среду, 16 октября, сообщил Сергей Собянин в ходе выступления на Форуме инновационных финансовых технологий.

— Помимо развития инфраструктуры мы активно продолжаем развивать такие отрасли, казалось бы несовместимые с Москвой, нетипичные для Москвы, как промышленность, — заявил Собянин.

По его словам, раньше было принято строить заводы там, куда могут приехать люди, чтобы трудоустроиться. Получалось так, что завод был, а желающих работать — нет. Теперь столичные власти стоят заводы там, где есть такая потребность. Инвесторы, которые работают в сфере инновационных технологий, начали возвращаться в Москву, потому что им обеспечили хорошие условия и гарантии на рынке труда, пишет агентство городских новостей «Москва».

Правительство Российской Федерации также утвердило проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. В 2025 году предполагается увеличивать доходы федеральной казны до 40 триллионов 296 миллиардов рублей, что составляет почти 12 процентов по сравнению с 2024 годом. Вместе с тем доля нефтегазовых доходов вырастет до 73 процентов.