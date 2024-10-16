Объем доходов в туристической отрасли Москвы вырос почти в пять раз

Объем доходов в туристической отрасли Москвы вырос за последние годы почти в пять раз.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи со студентами образовательного центра «Сириус» в Сочи.

«Объем доходов в туристической отрасли в Москве вырос почти в пять раз», – сказал Собянин.

Также мэр отметил, что во время зимнего периода гостиницы столицы заняты на две трети.