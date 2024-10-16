Собянин: Объем доходов в туристической отрасли Москвы вырос почти в пять раз
Объем доходов в туристической отрасли Москвы вырос за последние годы почти в пять раз.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи со студентами образовательного центра «Сириус» в Сочи.
«Объем доходов в туристической отрасли в Москве вырос почти в пять раз», – сказал Собянин.
Также мэр отметил, что во время зимнего периода гостиницы столицы заняты на две трети.
«В Москве, например, во время зимнего периода гостиницы вообще были пустые. Сегодня зимой они заполнены на две трети. Туристический сезон, который мы создаем в Москве, создает новые потоки туристов, новые востребованности у гостиничного бизнеса», – подчеркнул Собянин.