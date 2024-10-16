Собянин: Системы распознавания лиц повысили безопасность в Москве

Системы распознавания лиц и видеонаблюдения дали возможность значительно увеличить уровень безопасности в столице, в разы сократив число преступлений.

Об этом в среду, 16 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В Москве благодаря системе распознавания лиц, системе видеонаблюдения разбойные нападения за это время сократились в 10 раз, кражи квартир — в 34 раза, грабежи — в 14 раз, преступления, совершенные в общественных местах, — в 2,7 раза, — отметил глава города.

Мэр Москвы уверил, что несмотря на рост количества киберпреступлений, в ближайшее время и эту проблему удастся без успешно решить. При этом для борьбы с телефонными мошенниками и злоумышленниками в Сети необходима комплексная работа с использованием самых передовых технологий и цифровых возможностей.

— Я думаю, и я знаю — мы работаем с вами — мы с этой бедой, конечно, тоже справимся, так или иначе, — передает слова Собянина агентство «Москва».

Почти четыре тысячи подозреваемых в совершении преступлений были задержаны благодаря столичной системе видеонаблюдения.