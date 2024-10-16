Собянин назвал число реализуемых в Москве мировых проектов в области ИИ

В столице реализуются 90 крупнейших мировых проектов в области ИИ во всех сферах жизнедеятельности.

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Об этом в среду, 16 октября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин во время выступления на Форуме инновационных финансовых технологий, который проходит на территории образовательного центра «Сириус».

— Сегодня Москву уже сложно представить без этих технологий, — отметил глава города, слова которого приводит агентство городских новостей «Москва».

15 октября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие расходы планируются в бюджете города на столичное образование, здравоохранение и развитие цифровых технологий.

Технологии искусственного интеллекта уверенно расширяют свое присутствие в московском здравоохранении, постепенно превращаясь в базовую часть диагностики и лечения пациентов. Например, уже существует огромная база лучевых исследований — более 40 миллионов цифровых снимков пациентов, собранных в столице. К участию в разработке технологий приглашаются все желающие. По словам Собянина, открытость — принципиально важное условие успеха.