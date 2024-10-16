За девять месяцев на западе Москвы демонтировано 88 самостроев

За 2024 год специалисты Госинспекции по недвижимости освободили Западный административный округ от более 5,1 тысячи квадратных метров самовольных построек. Об этом в среду, 16 октября, сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

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В текущем году эксперты провели 2,5 тысячи контрольных мероприятий, в ходе которых было зафиксировано 916 нарушений земельного законодательства. Эксперт добавил, что свыше 75 процентов из них совершены при использовании земельных участков, порядка 24 процентов — при эксплуатации объектов нежилого фонда. По факту нарушений проводятся работы по устранению.

— За отчетный период в 13 районах ЗАО в числе выявленных земельных нарушений установлено 464 факта самовольного строительства, из них более 380 построек пришлись на капитальные объекты. В настоящее время 88 самостроев уже демонтированы, освобождено 5197,4 квадратных метров территории, — рассказал специалист.

По словам Боброва, в ходе разбирательств были восстановлены 28 зданий, седи которых автосервис на улице Давыдковская, дом 11. Он добавил, что объект требовал незамедлительной реконструкции.