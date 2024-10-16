В Москве открылась фотовыставка "Курский характер"

Фотовыставка "Курский характер", посвященная событиям на территории Курской области в августе 2024 года, открылась в Москве и продлится до конца октября, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы открываем первую в историю России выставку, посвященную событиям в Курской области. Здесь представлены 30 черно-белых фотографий, сделанных мной за время двух командировок в Курскую область. <…> На этих фотографиях вы не увидите разруху, голод, какие-то разрушения, вы здесь увидите жизнь людей Курска", - сказал член Союза журналистов РФ, фотограф-документалист Сергей Венявский.

На выставке собраны репортажные фотографии Венявского. Героями репортажей стали волонтеры, спасатели МЧС России, медики, сотрудники администрации, священнослужители и простые жители региона. "Первое, что бросается в глаза на выставке - мальчик с самолетом, который играет. Обратите внимание, что даже в самые тяжелые августовские дни поток людей в музей "Защитники Родины" не прекращался. Люди приходили. Наверное, в этом они черпают какое-то свое отдельное вдохновение, отдельное желание следовать примерам юных героев, которые и в тылу, и на фронте во время Великой Отечественной войны защищали Отечество", - добавил заместитель председателя Российского военно-исторического общества, заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Николай Овсиенко.

Первой работой, послужившей началом курской серии, стала фотография мальчика Никиты на фоне многоэтажки на улице Союзная, поврежденной обломками украинской ракеты.

"Пользуясь случаем, коллеги, может вы меня поддержите, я бы хотел, чтобы этот мальчик посетил столицу нашей Родины в этом году. Может быть мы попробуем пригласить его на Кремлевскую елку", - добавил Венявский.

Всего на выставке представлены 30 черно-белых фотографий, рассказывающих о судьбах жителей Курска.