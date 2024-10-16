На "Солнце Москвы" отметят день рождения Винни-Пуха

Бесплатный праздник для всей семьи в честь дня рождения Винни-Пуха пройдет на территории колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ 19 октября.

Гости смогут встретиться с героями разных произведений и научиться основам создания мультфильмов, сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона.

"Винни-Пух - самый известный персонаж в литературе и мультипликации. В честь дня рождения знаменитого медведя на "Солнце Москвы" пройдет большая интерактивная программа. Все желающие смогут принять участие в сказочных эстафетах, вместе с профессиональными художниками научиться основам создания мультфильмов и получить памятные подарки от киностудии "Союзмультфильм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что праздник состоится 19 октября с 15:00 до 17:00. Он проводится "Солнцем Москвы" совместно с киностудией "Союзмультфильм" и мультимедийным развлекательно-развивающим центром "Союзмультпарк". Гостей ждет встреча с Винни-Пухом, Пятачком и героями мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве". В 15:00 в холле комплекса аттракциона под руководством профессиональных мультипликаторов начнется мастер-класс по анимации в технике "перекладка". Это техника покадровой съемки, которая использовалась в создании мультфильма "Ежик в тумане". Дети и взрослые смогут слепить сказочных героев из пластилина или сделать бумажные фигурки. В завершении мастер-класса персонажи "оживут" прямо на глазах у участников. В 16:00 герои Василиса Премудрая и Вовка проведут сказочные эстафеты. Юные гости колеса обозрения совершат путешествие в "Тридевятое царство", выполнят различные задания и выиграют специальные призы.

Кроме того, на протяжении всего праздника все желающие смогут поздравить любимого персонажа с днем рождения, а также сделать памятные фото с Винни-Пухом, Пяточком и Лучиком - талисманом "Солнца Москвы".